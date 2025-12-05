E’ stata premiata la scuola dell’infanzia di Corte De Cortesi con Cignone, grazie all’Amministrazione Comunale che è stata la prima in Provincia di Cremona ad istituire la “Festa dei Figli” promossa e inviata dall’Associazione Bi.Genitori a tutti i Comuni.

Massimo Brugnini e Claudia Telò dell’Associazione Bi.Genitori Diritti dei Minori, si sono recati presso la scuola materna per consegnare i regali a tutti i bambini, una Santa Lucia in anticipo. Poco più di trenta bambini hanno accolto i rappresentanti dell’associazione con sorrisi e applausi, una sorpresa inaspettata per tutti. Una tradizione consolidata da tanti anni in occasione delle festività natalizie. L’Associazione Bi.Genitori Diritti dei Minori è sempre presente: “dove c’è un bambino c’è bigenitori”.

L’associazione ringrazia il Sindaco del Comune Maurizio Romanenghi e la Dirigente dell’I.C. Prof. Susanna Rossi oltre a tutte le maestre per aver concesso di poter trascorrere con i bambini un bel pomeriggio.

Le attività dell’associazione continuano per tutto il periodo delle festività con nuove iniziative per i bambini e con i servizi dedicati per tutti i genitori. Per informazioni è sempre attivo il numero 388.1999687

