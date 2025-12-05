Ultime News

5 Dic 2025 Centrale Realdo Colombo: prove
messa in funzione nuovo gruppo pompe
5 Dic 2025 Globalizzazione e rischio guerra
Lezione di Cottarelli agli studenti
5 Dic 2025 Progetto Polis: a Castelleone
riapre l'ufficio postale
5 Dic 2025 La casa di babbo Natale è arrivata
ai giardini pubblici di piazza Roma
5 Dic 2025 Bi.Genitori, premiata scuola infanzia
di Corte De Cortesi con Cignone
Nazionali

Francia, droni sorvolano base con sottomarini nucleari Ile Longue a Brest

(Adnkronos) – Cinque droni non identificati hanno sorvolato la base strategica dell’Ile Longue a Brest, in Bretagna, dove sono dispiegati i sottomarini della flotta di deterrenza nucleare francesi. Lo rende noto Rtl.  

Il battaglione di fucilieri della marina, a cui è affidata la protezione della base, ha attivato sistemi antidrone.  

L’episodio risale alla serata di giovedì ma già nella notte fra il 17 e il 18 era stato denunciato il sorvolo di un drone su Crozon, vicino alla base. La prefettura ha precisato che è prematuro correlare l’episodio a una azione di Mosca.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...