Ultime News

5 Dic 2025 Aci di via Massarotti in degrado
e recupero impantanato
5 Dic 2025 Stati Generali dei Cpl: delegazione
cremonese all’auditorium Testori
5 Dic 2025 Fiere Zootecniche: puntata speciale
di Punto Verde stasera su CR1
5 Dic 2025 Cremona universitaria, Mariani:
"Fare rete per crescere"
4 Dic 2025 Percorsi di eccellenza e non solo:
il Politecnico premia i bravissimi
Nazionali

Gaza, transizione e seconda fase del piano di pace: l’obiettivo di Trump entro Natale

(Adnkronos) – La Casa Bianca ha come obiettivo quello di annunciare la transizione alla seconda fase del piano di pace per Gaza, vale a dire l’istituzione di una forma di amministrazione e di un meccanismo di sicurezza nella regione in sostituzione ad Hamas, entro due settimane, rende noto Israel Times, citando una fonte israeliane.  

Sarà Donald Trump ad annunciare l’elenco dei Paesi e le personalità coinvolte nel meccanismo. Sono ancora in corso le trattative dei mediatori Qatar, Egitto e Turchia con Hamas, che continua a opporsi alla cessione del potere a entità straniere, sul disarmo e l’abbandono del potere del movimento. 

 

