Ultime News

5 Dic 2025 Centrale Realdo Colombo: prove
messa in funzione nuovo gruppo pompe
5 Dic 2025 Globalizzazione e rischio guerra
Lezione di Cottarelli agli studenti
5 Dic 2025 Progetto Polis: a Castelleone
riapre l'ufficio postale
5 Dic 2025 La casa di babbo Natale è arrivata
ai giardini pubblici di piazza Roma
5 Dic 2025 Bi.Genitori, premiata scuola infanzia
di Corte De Cortesi con Cignone
Video Pillole

Lotta al cancro, Schittulli racconta in un libro l’impegno di una vita

BARI (ITALPRESS) – “Una vita per vincere il cancro”. Il titolo di un libro, ma anche la missione a cui Francesco Schittulli ha dedicato la sua intera carriera. Il professore, presidente nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, ha presentato nella sala “Ambrosi” della Camera di Commercio di Bari il suo ultimo volume, il cui ricavato sarà interamente devoluto per la ricerca contro il cancro.
