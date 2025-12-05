Maxi blitz antimafia a Roma, 14 arresti per tentato omicidio, armi ed estorsioni





ROMA (ITALPRESS) – Maxi blitz della Direzione Distrettuale Antimafia e dei Carabinieri di Roma contro esponenti della criminalità organizzata legati, secondo gli inquirenti, al clan Senese. Dalle prime ore del mattino i militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 14 persone, accusate a vario titolo di tentato omicidio, porto e detenzione di armi, estorsione aggravata dal metodo mafioso e tentato sequestro di persona. L’indagine ha ricostruito episodi di violenza e affari illeciti che avrebbero coinvolto gruppi criminali operanti nella Capitale e contigui alla camorra napoletana. Tra i fatti contestati, due tentati omicidi avvenuti a Roma, spaccio e un tentativo di estorsione ai danni di un gioielliere, con presunti interessi incrociati del clan Senese e del clan Di Lauro. Una vicenda che, secondo gli inquirenti, avrebbe generato scontri interni e richieste “risarcitorie” tra le organizzazioni coinvolte. Contestato anche un tentativo di sequestro di persona.

