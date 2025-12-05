Midiri “Al Policlinico di Palermo un grande Centro di simulazione multilivello”





PALERMO (ITALPRESS) – “Finalmente oggi inauguriamo una struttura che inseguiamo davvero da tanto tempo. Questo è un grande Centro di simulazione multilivello, nel senso che potrà essere utilizzato sia dagli studenti che dagli specializzandi. Provare per tante volte una procedura su manichini intelligenti riduce la curva di apprendimento e fa sì che procedure complesse possano essere svolte nel quotidiano con un livello di accuratezza e affidabilità davvero molto elevato: il raggiungimento di quest’obiettivo porta la nostra scuola di Medicina a livelli europei. Non è un servizio solo per i medici ma per tutti i professionisti delle aree sanitarie e di tutto quel complesso mondo che gira attorno ai pazienti”. Così il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, a margine dell’inaugurazione del Centro di simulazione in area medica ad alta fedeltà (Sim.Tra.Cc) al Policlinico di Palermo. xd8/vbo/mca3

