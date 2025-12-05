Mondiali 2026, Ancelotti “Possibile girone Italia? L’importante è esserci”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’importante per l’Italia sarebbe arrivare, vi faccio tutti gli auguri del mondo”. È l’in bocca al lupo che arriva attraverso l’Agenzia Italpress agli azzurri da Carlo Ancelotti, ct del Brasile, a Washington per il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026. Gli azzurri, dovessero superare i play-off di marzo, finirebbero nel gruppo con Canada, Qatar e Svizzera. Per i verdeoro, invece, gruppo con Marocco, Haiti e Scozia.

