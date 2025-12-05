Ultime News

5 Dic 2025 I Concerti della Stauffer, primo
appuntamento sabato 13 dicembre
5 Dic 2025 Presentato il Cremona Pride 2026:
il 30 maggio la terza edizione
5 Dic 2025 Tangenziale sud, Ventura:
"Sinergia, ora serve continuità"
5 Dic 2025 Giustizia: "Precari per sempre" in
sciopero, è mobilitazione nazionale
5 Dic 2025 Immigrazione clandestina:
i provvedimenti della Questura
Mondiali 2026, Ancelotti “Possibile girone Italia? L’importante è esserci”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’importante per l’Italia sarebbe arrivare, vi faccio tutti gli auguri del mondo”. È l’in bocca al lupo che arriva attraverso l’Agenzia Italpress agli azzurri da Carlo Ancelotti, ct del Brasile, a Washington per il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026. Gli azzurri, dovessero superare i play-off di marzo, finirebbero nel gruppo con Canada, Qatar e Svizzera. Per i verdeoro, invece, gruppo con Marocco, Haiti e Scozia.

