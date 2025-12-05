Ultime News

5 Dic 2025 I Concerti della Stauffer, primo
appuntamento sabato 13 dicembre
5 Dic 2025 Presentato il Cremona Pride 2026:
il 30 maggio la terza edizione
5 Dic 2025 Tangenziale sud, Ventura:
"Sinergia, ora serve continuità"
5 Dic 2025 Giustizia: "Precari per sempre" in
sciopero, è mobilitazione nazionale
5 Dic 2025 Immigrazione clandestina:
i provvedimenti della Questura
Video Pillole

Mondiali 2026, Cannavaro “Per l’Italia sarebbe un bel girone”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sarebbe un bel girone in un bel Paese, qualora dovessero passare il turno”. Così Fabio Cannavaro, ex capitano azzurro e oggi ct dell’Uzbekistan, sul sorteggio dei Mondiali 2026 che riserverebbe all’Italia, in caso di superamento dei play-off di marzo, il gruppo con Canada, Qatar e Scozia. Per l’Uzbekistan, al suo primo Mondiale, ci saranno invece Portogallo, Colombia e una fra Congo, Giamaica e Nuova Caledonia.

