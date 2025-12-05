Mondiali 2026, Cannavaro “Per l’Italia sarebbe un bel girone”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sarebbe un bel girone in un bel Paese, qualora dovessero passare il turno”. Così Fabio Cannavaro, ex capitano azzurro e oggi ct dell’Uzbekistan, sul sorteggio dei Mondiali 2026 che riserverebbe all’Italia, in caso di superamento dei play-off di marzo, il gruppo con Canada, Qatar e Scozia. Per l’Uzbekistan, al suo primo Mondiale, ci saranno invece Portogallo, Colombia e una fra Congo, Giamaica e Nuova Caledonia.

xp6/glb/mca1