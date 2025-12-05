Il Natale si avvicina e Campagna Amica si prepara ad accoglierlo, apparecchiando una giornata di grande festa in piazza Stradivari a Cremona, nel segno di tutto “il bello e il buono” che nascono dall’agricoltura.

L’appuntamento con le aziende agricole di Coldiretti-Campagna Amica è fissato per lunedì 8 dicembre, dalle ore 9 alle 18.30, in piazza Stradivari.

Gli agricoltori prenderanno posto nel salotto della città di Cremona, illuminando i gazebo, pronti a proporre una giornata di festa all’insegna del clima natalizio, dei sapori e colori tipici delle festività di dicembre e dell’omaggio a Santa Lucia.

Protagoniste saranno le strenne natalizie con tante idee regalo, a cura delle aziende agricole, che gareggeranno fra loro nella proposta dei doni più buoni e più belli. Ci sarà inoltre anche la possibilità di acquistare i cibi garantiti dagli agricoltori e comporre da sé presso il mercato, personalizzandola, la propria agri-bag-natalizia, aiutati da simpatici elfi.

Tra i prodotti che si potranno scegliere le confetture e miele, i dolci della tradizione (anche con gli agri-panettoni, con i cereali antichi e il torrone realizzato con il miele degli apicoltori cremonesi), formaggi e salumi tipici, ma anche vino, riso, prodotti a base di lumaca, frutta e verdura di stagione, pasta, pesti e sughi e altre eccellenze garantite dagli agricoltori cremonesi e lombardi.

In omaggio a Santa Lucia ci sarà una cassetta delle letterine, dove i più piccoli potranno consegnare la propria missiva, carica di desideri, rivolta alla santa più attesa e più amata…. e chissà che, nel tardo pomeriggio, proprio santa Lucia non si presenti in piazza Stradivari, felice di salutare (magari un po’ da lontano) bambine e bambini, donando biscotti e caramelle. Pensando anche all’asinello, tutti i bimbi avranno la possibilità di ricevere il mazzolino di fieno da esporre alla porta di casa nella notte più magica.

Se la giornata sarà un fredda ci penseranno i volontari dell’Aido e gli Alpini ad aiutare a scaldarla, proponendo castagnaccio e vin brulè. La presenza dei volontari Ail permetterà inoltre di sostenere una causa importante e vitale, ricevendo una stella di Natale.

“E’ tutto pronto, per regalare ai cremonesi un lunedì di festa tutto da scoprire e da gustare – sottolineano gli agricoltori della Coldiretti –. Ci auguriamo che tanti cremonesi accolgano l’invito a prendere parte alla nostra giornata in piazza Stradivari. Sarà un 8 dicembre dedicato alle cose buone, con tante luci e delle sorprese, con canti natalizi e idee regalo. Anche in questo lunedì speciale, che apre le porte al Natale, vogliamo raccontare l’agricoltura cremonese e lombarda, con i suoi sapori, i suoi colori, i suoi volti, con l’impegno di tante aziende agricole teso a garantire cibo genuino, naturale, ed anche qualità della vita, cura dell’ambiente, benessere che nasce dalla natura”.

La festa di lunedì 8 dicembre apre le giornate dedicate al “Natale con Campagna Amica“.

Tra gli appuntamenti più significativi che seguiranno ci sarà il “Mercato di Natale” domenica 14 dicembre a Soncino, davanti alla Rocca Sforzesca, per l’intera giornata.

Poi si tornerà a Cremona: nell’ambito dell’iniziativa “Armonie di Natale 2025” orchestrata dal Comune di Cremona, gli agricoltori saranno quindi protagonisti di un vero e proprio “Villaggio di Natale con Campagna Amica” presso i giardini di piazza Roma (ex zona taxi), con avvio la mattina di mercoledì 17 dicembre e chiusura la sera di martedì 23 dicembre.

