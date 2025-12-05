Domenica 14 dicembre, ad ormai una manciata di giorni dal Natale, sarà possibile immergersi nella magia del Grande Fiume, tra le sue sfumature, i suoi segreti, le sue suggestioni ed i saperi della sua gente.

Grazie all’iniziativa del Comune di Motta Baluffi e delle associazioni La Mandragola e Amici della Golena, a bordo della motonave Padus si potrà vivere un’esperienza unica tra fotografia, natura e luce, scoprendo la mostra di fotografia naturalistica che celebra la vita e l’ambiente del Po, con le immagini che hanno partecipato al concorso fotografico della recente Fiera di Motta Baluffi.

La mostra, direttamente sul battello il cui armatore è Living the River, sarà aperta delle 10 con la motonave attraccata al porto turistico di Casalmaggiore mentre alle 15 si partirà per la navigazione con aperitivo e vin brulé e ritratti al tramonto.

Sarà un’occasione in più per scoprire, osservare, conoscere ed immortalare il Grande fiume che, in ogni tempo e in ogni stagione, col sole o con la nebbia, con la pioggia o con il vento, riesce sempre ad offrire spettacoli e suggestioni straordinari e mai sufficientemente conosciuti.

L’ingresso alla mostra, dalle 10 alle 15, sarà libero mentre per la navigazione, che inizierà alle 15 (e per la quale è gradita la prenotazione), è richiesto un modico contributo di 5 euro. Nel corso della giornata sarà possibile anche acquistare il calendario de Gli Amici Della Golena con gli scatti scelti dai giudici del concorso fotografico “Natura e paesaggi del Grande Fiume“.

Il ricavato della giornata sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Amici della Golena di Motta Baluffi, sodalizio che taglia proprio quest’anno il traguardo dei suoi primi dieci anni di attività e che, fin dai suoi primi “passi” si è costantemente occupato della salvaguardia e della tutela dell’area golenale del territorio di Motta Baluffi e dintorni.

Un impegno portato avanti sempre con passione, da tutti i volontari e, soprattutto, col cuore, con amore per le terre del Po.

Sempre in tema di volontariato e di solidarietà, sarà presente anche uno stand con le magliette dell’Associazione Andom.

© Riproduzione riservata