Pasquale La Rocca a ‘Ciao Maschio’: “Il ricordo più bello a Ballando? Barbara D’Urso”

(Adnkronos) – “Non sono innamorato, sono ufficialmente single”. Con questa dichiarazione Pasquale La Rocca, maestro di ballo di Ballando con le stelle, si racconta a ‘Ciao Maschio’, ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata che andrà in onda domani, sabato 6 dicembre, alle 17.05 su Rai 1.

Alla domanda di De Girolamo – “Sei stato più corteggiato o hai più corteggiato?” – La Rocca ha risposto senza esitazione: “Penso di essere stato più corteggiato. Non sono molto bravo a corteggiare. Sono un po’ timido, soprattutto di fronte all’amore o all’attrazione fisica… divento piccolo così”.

“È arrivato il momento che l’amore possa arrivare nella mia vita”, ha ammesso il ballerino che si dichiara pronto a innamorarsi: “Ho regalato tutta la mia vita alla danza, ai viaggi, alla carriera. Adesso le priorità cambiano: voglio continuare il mio lavoro, certo, ma essere affiancato dall’amore”.

Poi, la conduttrice lo ha messo di fronte a una scelta difficile. Scegliere un solo ricordo tra tre donne protagoniste del suo percorso a Ballando con le Stelle: Luisella Costamagna, Wanda Nara e Barbara D’Urso.

La Rocca ripercorre con sincerità il suo percorso nel dance show di Rai 1: “Tre donne intelligenti e straordinarie con cui ho vissuto tre bellissime esperienze. Luisella è una donna molto intelligente: abbiamo vissuto un periodo intenso per via del suo infortunio, e ho imparato a conoscerla, perché all’inizio era un po’ distante, un po’ fredda. Wanda è stato un bellissimo percorso: ci siamo divertiti tantissimo e abbiamo ottenuto una grande vittoria”.

Poi, arriva la sorpresa: “Devo tenere la mia Barbara. Perché Barbara è la persona con la quale forse mi sto divertendo di più. Mi sto aprendo di più, mi sto godendo quest’esperienza con una donna che mi sta permettendo forse di essere più me stesso: meno rigido, meno rigoroso. Se devo compararle, con lei mi sto divertendo di più. Quindi tengo lei”.