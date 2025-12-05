Ultime News

Patrizia Rossetti, è finita con Marco Antonio Bellini: “La differenza d’età lo ha spaventato”

(Adnkronos) – Sarebbe giunta al capolinea la liason tra Patrizia Rossetti e l’attore Marco Antonio Bellini, venti anni più giovane di lei. A un mese di distanza dal bacio immortalato da ‘Novella 2000’ che aveva annunciato il presunto fidanzamento, la conduttrice ospite di Monica Setta, ha fatto chiarezza sulla vicenda: “Forse si è spaventato per la differenza di età o forse non era pronto a trasformare la nostra amicizia in una storia d’amore”.  

Nell’intervista a ‘Storie al bivio’ che andrà in onda domani, sabato 6 dicembre, Rossetti confessa: “Un po’ ci sono rimasta male ma spero ancora che lui, tornato dall ‘estero mi chieda di vederci almeno per chiarire o per far ripartire la storia”. 

“Sono sola da molti anni, sono stata ripetutamente tradita dal mio ex marito e l’incontro con Marco mi aveva fatto sperare in qualcosa di importante”, racconta Rossetti, “probabilmente mi sono sbagliata. Ieri gli ho mandato un ultimo sms chiedendogli di vederlo, vorrei almeno che la nostra amicizia che dura da 15 anni potesse sopravvivere”.  

