Road to Milano Cortina 2026: la fiamma olimpica colora l’Italia

(Adnkronos) – Non erano mai stati più vicini i Giochi di Milano Cortina 2026. Con il countdown che scandisce ogni giornata verso il grande appuntamento, ma anche in termini ‘fisici’. La sacra fiamma è arrivata ieri in Italia dalla Grecia, accompagnata dal presidente di Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò e dalla tennista azzurra Jasmine Paolini, tedofora scelta per l’inizio del viaggio. Ad accoglierla a Roma, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che questa mattina ha acceso il braciere celebrativo per i Giochi nel piazzale del Quirinale. Da qui partirà il lungo viaggio sulla penisola: in 63 giorni di viaggio, la fiaccola toccherà 60 città, percorrendo 12mila chilometri e toccando tutte le 110 province della penisola.

II viaggio era iniziato il 26 novembre 2025 a Olimpia, con l’accensione del sacro fuoco per arrivare poi in Italia a Roma, ieri 4 dicembre. Al Quirinale, centinaia di persone hanno assistito all’accensione del braciere olimpico, con il passaggio delle Frecce Tricolore, alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del presidente del Senato Ignazio La Russa e del presidente della Camera Lorenzo Fontana. Presenti anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, la presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kirsty Coventry, unitamente al Presidente del Comitato Organizzatore Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, al Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio e a quello del Cip Giunio De Sanctis, oltre presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, ai sindaci di Milano Giuseppe Sala, di Cortina Gianluca Lorenzi e di Verona Damiano Tommasi.

“Olimpiadi e Paralimpiadi sono eventi globali e consentono allo sport di parlare a tutti con maggiore forza. Le Olimpiadi sono storia antica e moderna, sono anche il tempo di oggi e più che mai sentiamo la necessità e l’urgenza dell’amicizia e della pace tra i popoli” ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale.

Sabato 6 dicembre 2025, alle 9:30, presso lo Stadio dei Marmi ci sarà il simbolico inizio del percorso che attraverserà l’Italia. Sarà a Napoli a Natale e festeggerà il nuovo anno a Bari; il 26 gennaio tornerà invece a Cortina d’Ampezzo a 70 anni esatti dalla Cerimonia di Apertura del Giochi del 1956, e concluderà il suo tragitto a Milano facendo il suo ingresso allo Stadio di San Siro la sera di venerdì 6 febbraio 2026 per l’attesa cerimonia inaugurale. “La fiamma simboleggia il vero spirito dei Giochi Olimpici” ha spiegato la presidente del Cio Kirsty Coventry. “Uno spirito che può fiorire solo quando ogni atleta, squadra e funzionario può partecipare senza alcuna discriminazione. I Giochi Olimpici esistono per unire le persone, abbattere i muri che ci dividono e ispirare i sogni e le speranze della prossima generazione. E ci ricordano che i Giochi Olimpici fanno parte di una tradizione viva, che collega generazioni, culture e persone attraverso i millenni. Milano Cortina sarà la prima Olimpiade della mia presidenza. Sono determinata a renderla un successo straordinario. Per gli atleti, per l’Italia e per l’intero movimento olimpico”.

Con l’arrivo della fiamma in Italia, si aggiungono nuovi tasselli nel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi. Dal 9 all’11 gennaio 2026, la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena verrà ufficialmente inaugurata, ospitando le Final Four del Campionato IHL Serie A e della Coppa Italia 2025/2026. Un test event fondamentale della Road to 2026, la strada che porta a Milano Cortina. Saranno tre giorni di grande sport, organizzati in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Ghiaccio (Fisg), che rappresenteranno la prima assoluta per il nuovissimo palazzetto polivalente. Dal prossimo 5 febbraio, la Milano Santagiulia Ice Hockey Arenasarà il centro nevralgico dei tornei Olimpici, assegnando il titolo femminile il 19 febbraio e quello maschile il 22 febbraio, poche ore prima della Cerimonia di chiusura. Dodici anni dopo l’ultima apparizione, torneranno a brillare alle Olimpiadi le stelle della Nhl, la lega professionistica nordamericana con i fuoriclasse del ghiaccio più famosi al mondo. Il mese successivo poi, sarà la volta del Para ice hockey, con le otto migliori formazioni del pianeta che si sfideranno per le medaglie Paralimpiche dal 7 al 15 marzo.