5 Dic 2025 Centrale Realdo Colombo: prove
messa in funzione nuovo gruppo pompe
5 Dic 2025 Globalizzazione e rischio guerra
Lezione di Cottarelli agli studenti
5 Dic 2025 Progetto Polis: a Castelleone
riapre l'ufficio postale
5 Dic 2025 La casa di babbo Natale è arrivata
ai giardini pubblici di piazza Roma
5 Dic 2025 Bi.Genitori, premiata scuola infanzia
di Corte De Cortesi con Cignone
Salute Magazine – 5/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Meningite B, i vaccini hanno un ruolo-chiave nella prevenzione
– Diabete di tipo 2, nuove sfide per terapie, formazione e prevenzione
– “Il bagaglio”, da Msd un docufilm per raccontare il cancro al seno
– Al San Raffaele di Milano la radioterapia avanzata per tumori e metastasi
sat/azn

