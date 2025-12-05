Salute Magazine – 5/12/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Meningite B, i vaccini hanno un ruolo-chiave nella prevenzione

– Diabete di tipo 2, nuove sfide per terapie, formazione e prevenzione

– “Il bagaglio”, da Msd un docufilm per raccontare il cancro al seno

– Al San Raffaele di Milano la radioterapia avanzata per tumori e metastasi

