Video Pillole
Salute Magazine – 5/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Meningite B, i vaccini hanno un ruolo-chiave nella prevenzione
– Diabete di tipo 2, nuove sfide per terapie, formazione e prevenzione
– “Il bagaglio”, da Msd un docufilm per raccontare il cancro al seno
– Al San Raffaele di Milano la radioterapia avanzata per tumori e metastasi
sat/azn
sat/azn
