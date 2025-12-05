‘Salva la tua lingua locale’, La Spina (Unpli): “Più consapevoli valore patrimonio immateriale”

(Adnkronos) – “Il premio ‘Salva la tua lingua locale’ è sempre più importante nel quadro nazionale e nell’ambito della salvaguardia delle lingue locali e dei dialetti. Probabilmente, il concorso è stato il primo motore che ci ha portato alla consapevolezza del grande valore del patrimonio culturale immateriale e del valore delle Pro Loco in questo contesto”. Sono le parole di Antonino La Spina, presidente Unpli-Unione nazionale pro loco d’Italia, alla cerimonia di premiazione dell’edizione 2025 di ‘Salva la tua lingua locale’, il concorso promosso e organizzato da Unpli – Unione delle pro loco d’Italia e da Autonomie locali italiane Lazio – Ali, con la collaborazione del Centro internazionale Eugenio Montale. La cerimonia di annuncio dei vincitori, che ha i patrocini del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Comune di Roma, si è svolta nella Capitale, presso la Protomoteca del Campidoglio.

“Grazie al censimento del patrimonio, abbiamo realizzato un sogno che le Proloco avevano da tanto tempo, ossia mettere sotto tutela questo immenso patrimonio, salvaguardarlo, promuoverlo e digitalizzarlo. Grazie a ‘Radici culturali’ abbiamo creato una piattaforma – prosegue – che mette a disposizione di tutti il nostro importante patrimonio, dai dialetti, alle lingue, dai riti alle tradizioni fino agli altri elementi che fanno parte della nostra identità e della nostra storia”.

“Sono tante le categorie che negli anni abbiamo riconosciuto, ampliando le sezioni. Tra le più recenti quella intitolata a Tullio De Mauro, che ormai è diventata probabilmente quella di maggior rilievo, in quanto si rivolge principalmente alle università e riguarda la parte scientifica delle lingue. C’è poi la categoria dedicata a uno dei fondatori, Luigi Manzi – conclude – un caro amico che oggi diventa un punto di riferimento del premio”.