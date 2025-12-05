Storie al bivio, Pietro Delle Piane: “Antonella Elia? È finita per sempre”

(Adnkronos) – “Ormai tra noi è finita per me”. Con queste parole, Pietro delle Piane mette un punto definitivo alla sua relazione con Antonella Elia. L’attore, ospite a ‘Storie al bivio weekend’, nella puntata che andrà in onda domani, sabato 6 dicembre, alle 15.30 su Rai 2, ha spiegato i motivi della rottura: “Antonella si infastidiva quando i miei genitori, ogni mattina, mi chiamavano per il buongiorno. Se anche tornasse non mi troverebbe più”.

Delle Piane avrebbe dovuto sposare Elia il prossimo 31 dicembre a Cortina, ma l’attore a Monica Setta ha precisato: “Non è accaduto nulla di grave se non piccoli litigi come mille volte c’erano stati in quasi 7 anni d’amore”.

E riguardo alle accuse di aver sfruttato la sua storia con Antonella, a livello mediatico, l’attore ha chiarito: “Mi hanno accusato di farmi pubblicità alle sue spalle mentre è vero che, facendo l’attore, stare troppo in tv con Antonella mi ha danneggiato”, ribadisce Delle Piane, “comunque la storia è chiusa e non la riaprirò mai più”.