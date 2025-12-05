Ultime News

5 Dic 2025 Giustizia: "Precari per sempre" in
sciopero, è mobilitazione nazionale
5 Dic 2025 Immigrazione clandestina:
i provvedimenti della Questura
5 Dic 2025 Nuova discoteca in città: inaugura
il Mob Club di via Postumia
5 Dic 2025 "Connect, Learn and Research":
I Solisti di Pavia in concerto
5 Dic 2025 Molestie ai passanti e resistenza,
doppio arresto. Lettera di scuse
Video Pillole

Umanizzare la cura oncologica atto di civiltà, a Lecce nasce il Manifesto Lilt

LECCE (ITALPRESS) – Umanizzare la cura oncologica è un atto di civiltà. Perchè la malattia non è mai solo clinica: entra nella vita emotiva, sociale e lavorativa della persona e ne ridefinisce significati e priorità. Per questo è necessario un approccio globale, in cui il paziente viene accompagnato non solo nelle decisioni terapeutiche, ma anche nel recupero di dignità, identità e senso, diventando parte attiva del proprio percorso. Al Teatro Paisiello di Lecce, in occasione del secondo congresso nazionale, Lilt-Lega italiana per la lotta ai tumori, ha presentato il Manifesto per l’umanizzazione delle cure per il paziente oncologico
f06/fsc/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...