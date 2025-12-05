Ultime News

Vicenza, si aggrava la donna trovata in un lago di sangue nel cortile di casa: ora lotta tra la vita e la morte

(Adnkronos) – Si sono aggravate le condizioni della donna di 49 anni trovata ieri mattina all’alba in una pozza di sangue nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza.  

Diana Canevarolo, questo il nome della 49enne, è in coma nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.  

A trovarla all’alba di ieri mattina con un vasto trauma cranico sono stati il marito e il figlio immediatamente sentiti dagli investigatori insieme al medico del Suem 118 che è intervenuto per primo sul posto.  

Restano però ancora ignote sia la causa che la dinamica del fatto. La procura che sta coordinando le indagini affidate a Squadra mobile e Scientifica, al momento “non è nelle condizioni di affermare l’azione violenta di terzi”, ha detto il procuratore capo Lino Giorgio Bruno, valutando le ipotesi a carico di ignoti o nel registro dei fatti non costituenti reato.  

