Ultime News

5 Dic 2025 Giustizia: "Precari per sempre" in
sciopero, è mobilitazione nazionale
5 Dic 2025 Immigrazione clandestina:
i provvedimenti della Questura
5 Dic 2025 Nuova discoteca in città: inaugura
il Mob Club di via Postumia
5 Dic 2025 "Connect, Learn and Research":
I Solisti di Pavia in concerto
5 Dic 2025 Molestie ai passanti e resistenza,
doppio arresto. Lettera di scuse
Video Pillole

Webuild, a Piazza Venezia si alza il sipario sulla terza opera di “Murales”

ROMA (ITALPRESS) – Piazza Venezia si conferma palcoscenico di arte pubblica con l’inaugurazione di ‘TOOLS’ di Elisabetta Benassi, la terza installazione del ciclo “MURALES. Arte contemporanea in metro”, opera omaggio alla comunità di archeologi e operai. Il progetto artistico è realizzato grazie al consorzio costruttore della Linea C della Metropolitana di Roma guidato da Webuild e Vianini Lavori, con il patrocinio di Roma Capitale.

sat/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...