Capitale Volontariato 2025, applausi per Mattarella al Teatro Massimo di Palermo





PALERMO (ITALPRESS) – Accolto tra gli applausi, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto ingresso al Teatro Massimo di Palermo per la cerimonia di chiusura di Palermo Capitale italiana del Volontariato 2025. Il coro di voci bianche del Teatro ha intonato l’Inno nazionale. In sala sono presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani ed il sindaco Roberto Lagalla. vbo/mca2

© Riproduzione riservata