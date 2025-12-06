Ultime News

6 Dic 2025 Scacco alla banda dei profumi:
i malviventi traditi dalla targa
6 Dic 2025 Un Natale grigiorosso per
sensibilizzare sulla solitudine
6 Dic 2025 Il dottor Drera lascia Cremona:
nuovo incarico all'Asst del Garda
6 Dic 2025 Furti in Italia e all'estero:
quattro arresti
6 Dic 2025 Legge di bilancio, Virgilio: "In
difficoltà le amministrazioni locali"
Video Pillole

Capitale Volontariato 2025, applausi per Mattarella al Teatro Massimo di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Accolto tra gli applausi, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto ingresso al Teatro Massimo di Palermo per la cerimonia di chiusura di Palermo Capitale italiana del Volontariato 2025. Il coro di voci bianche del Teatro ha intonato l’Inno nazionale. In sala sono presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani ed il sindaco Roberto Lagalla. vbo/mca2

