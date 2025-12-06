Ultime News

6 Dic 2025 La Juvi torna alla vittoria
Ruvo è battuta 81 a 71
6 Dic 2025 La Primaria di Cavatigozzi
"Pianta il Futuro"
6 Dic 2025 Infinity 1, tutto pronto
per l’inizio dello show
6 Dic 2025 Attività fisica e diabete:
tecnologie al servizio della salute
6 Dic 2025 Vittoria Loffi torna
a tesserarsi con il Pd
Fiorentina, minacce social a mogli giocatori: “Spero che i vostri figli muoiano di cancro”

(Adnkronos) – Clima teso in casa Fiorentina dopo l’ennesima sconfitta in campionato, quella di oggi sabato 6 dicembre contro il Sassuolo. I calciatori viola, sempre più ultimi in classifica, stanno vivendo un momento difficile dentro e fuori dal campo: alcuni giocatori della squadra di Vanoli sono stati minacciati sui social, insieme alle loro compagne. Una serie di messaggi vergognosi, che hanno portato a denunce immediate. 

Alcune compagne dei giocatori della Fiorentina, come Amanda Ferreira, moglie di Dodò, hanno pubblicato screenshoot dei messaggi ricevuti sui social, per rendere identificabili gli autori. Tra i messaggi pubblicati, uno in cui viene augurata la morte ai suoi figli per cancro. Nelle sue storie Instagram, Amanda Ferreira ha scritto: “Aspettatevi ora la polizia a casa vostra. Internet non è una terra senza legge dove potete dire quello che volete e farla franca. Tutto ha un limite”.  

