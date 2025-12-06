Ultime News

Gp Abu Dhabi, Verstappen in pole davanti a Norris e Piastri. Domani si decide il Mondiale

Max Verstappen si prende una super pole position ad Abu Dhabi, davanti alle McLaren del leader del Mondiale Lando Norris e di Oscar Piastri. Il campione del mondo in carica partirà davanti a tutti nel Gp di domani, domenica 7 dicembre, per difendere il titolo dagli attacchi di Norris e Piastri. Quarta la Mercedes di George Russell, che si piazza davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e all’Aston Martin di Fernando Alonso. A chiudere la top ten Bortoleto, Ocon, Hadjar, Tsunoda. La Mercedes di Kimi Antonelli partirà 14esima e l’altra Rossa di Lewis Hamilton 16esima.  

Norris guida il Mondiale a 408 punti e con un podio vincerebbe il titolo piloti. Verstappen insegue a 396, Piastri a 392. 

Verstappen ha centrato la pole in 1:22.295. 

