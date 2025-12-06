Ultime News

6 Dic 2025 Scacco alla banda dei profumi:
i malviventi traditi dalla targa
6 Dic 2025 Un Natale grigiorosso per
sensibilizzare sulla solitudine
6 Dic 2025 Il dottor Drera lascia Cremona:
nuovo incarico all'Asst del Garda
6 Dic 2025 Furti in Italia e all'estero:
quattro arresti
6 Dic 2025 Legge di bilancio, Virgilio: "In
difficoltà le amministrazioni locali"
Nazionali

Inondazioni in Indonesia, più di 880 morti a Sumatra. Migliaia i feriti, centinaia i dispersi

(Adnkronos) – E’ di almeno 883 morti il bilancio ufficiale delle gravi inondazioni e frane sull’isola indonesiana di Sumatra. E’ quanto rende noto stamani l’agenzia indonesiana per la gestione delle calamità. Ancora 520 i dispersi. I feriti sono circa 4.200. 

L’Agenzia nazionale per la gestione delle calamità (Bnpb) ha precisato che i dati si riferiscono alle province di Aceh, dove si registra il maggior numero di vittime (345 morti e 174 dispersi), Sumatra Settentrionale e Sumatra Occidentale, colpite da giorni di piogge intense. Il bilancio è ancora provvisorio e potrebbe aggravarsi mentre prosegue il lavoro dei soccorritori complicato da ponti danneggiati e strade bloccate. 

