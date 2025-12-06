Ultime News

6 Dic 2025 Flash mob del Cremona Gospel Choir
Armonie natalizie in centro
6 Dic 2025 Rubò le offerte in Cattedrale:
dovrà scontare 10 mesi di carcere
6 Dic 2025 Scacco alla banda dei profumi:
i malviventi traditi dalla targa
6 Dic 2025 Un Natale grigiorosso per
sensibilizzare sulla solitudine
6 Dic 2025 Il dottor Drera lascia Cremona:
nuovo incarico all'Asst del Garda
Mattarella “Il volontariato è una leva possente per dare vicinanza”

PALERMO (ITALPRESS) – “La prossimità rende migliori e gratificanti le nostre vite. Qualche scettico si chiede a cosa serve il volontariato, ma l’Istat ci dice che quasi 5 milioni di persone dedicano ogni anno il loro tempo non a se stessi ma agli altri: questo rappresenta un grande patrimonio basato sulla gratuità e un impegno sia organizzato che individuale che riflette una comunità non ripiegata su se stessa, ma che sviluppa valori di coesione sociale”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento alla cerimonia di chiusura di ‘Palermo Capitale italiana del volontariato 2025’, al Teatro Massimo, nel capoluogo siciliano. “Il volontariato è una leva possente per dare vicinanza, calore umano, fraternità e un senso alle relazioni sociali, con attenzione particolare alle fragilità”, ha aggiunto Mattarella. vbo/mca2
