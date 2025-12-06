Ultime News

6 Dic 2025 La Juvi torna alla vittoria
Ruvo è battuta 81 a 71
6 Dic 2025 La Primaria di Cavatigozzi
"Pianta il Futuro"
6 Dic 2025 Infinity 1, tutto pronto
per l’inizio dello show
6 Dic 2025 Attività fisica e diabete:
tecnologie al servizio della salute
6 Dic 2025 Vittoria Loffi torna
a tesserarsi con il Pd
Nazionali

Milano, Duomo in tilt per l’Albero di Natale: folla, code e proteste: “Situazione fuori controllo”

(Adnkronos) – Piazza del Duomo gremita di gente, persone bloccate, flussi non incanalati e vie di fuga impedite dalla folla. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 6 dicembre, a Milano in occasione della tradizionale accensione dell’Albero di Natale, quest’anno dedicato ai giochi Milano-Cortina. Molte persone sono rimaste a lungo bloccate in veri e propri ingorghi.  

La galleria Vittorio Emanuele II- che già da questa mattina presentava un aumentato flusso di persone – era diventata impraticabile anche camminando rasente ai lati. Al centro della piazza è stato allestito, oltre all’Albero di Natale dedicato a Milano-Cortina, anche il maxischermo per seguire la Prima della Scala di domani sera: un ulteriore ostacolo alla fluidità della circolazione. 

Alcune persone dal vivo si sono lamentate perché “mancava l’aria”, altre, parlando con l’Adnkronos, hanno denunciato “una situazione totalmente fuori controllo”. Inutile provare ad attraversare le vie che portano da Piazza del Duomo a piazza della Scala come via Ugo Foscolo, via San Raffaele e via Silvio Pellico: erano tutte bloccate da un fiume di persone. Un muro di gente anche tra piazza dei mercanti e via Giuseppe Mengoni. Sui social qualcuno denuncia inoltre una “situazione davvero pericolosa” e non manca chi suggerisce: “Possibile non aver imparato niente da quanto successo in Piazza San Carlo a Torino?” 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...