Napoli, scomparsa da Portici ragazza di 16 anni

(Adnkronos) – Dal 2 dicembre è scomparsa da Portici (Napoli) una ragazza di 16 anni, Suamy Rispoli. La ragazza si è allontanata quattro giorni fa dalla casa famiglia alla quale era affidata e di lei si sono perse le tracce dopo scuola. Sulla sua scomparsa è stata presentata una denuncia ai carabinieri.  

Al momento della scomparsa, la 16enne indossava una maglietta blu, un jeans e un pellicciotto nero. Non aveva con sé soldi, vestiti o documenti. Dopo essere uscita da scuola, Suamy non è più rientrata nella casa famiglia dove era ospitata da gennaio e il suo telefono risulterebbe spento dalle 14.30 di martedì. A diffondere un appello sui social la madre della ragazza, Jole Masilici, a cui era stata sospesa la potestà genitoriale.  

