Ultime News

6 Dic 2025 Flash mob del Cremona Gospel Choir
Armonie natalizie in centro
6 Dic 2025 Rubò le offerte in Cattedrale:
dovrà scontare 10 mesi di carcere
6 Dic 2025 Scacco alla banda dei profumi:
i malviventi traditi dalla targa
6 Dic 2025 Un Natale grigiorosso per
sensibilizzare sulla solitudine
6 Dic 2025 Il dottor Drera lascia Cremona:
nuovo incarico all'Asst del Garda
Nazionali

Roma, suv investe pedone all’Eur: morto 27enne

(Adnkronos) – Un pedone di 27 anni è morto investito ieri sera da una Porsche Cayenne guidata da un ragazzo di 28 anni in zona Eur a Roma. L’incidente è avvenuto in viale della Grande Muraglia, in prossimità del civico 540, e sul posto sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale. Il conducente del veicolo è stato sottoposto agli accertamenti presso l’ospedale Sant’Eugenio e sono tuttora in corso le indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...