Tamberi “Spero che mio rapporto con Olimpiadi duri sino a Los Angeles 2028”

ROMA (ITALPRESS) – “Il rapporto con le Olimpiadi vorrei continuare a stringerlo fino a Los Angeles. Spero di arrivarci, sarà un viaggio lungo e complicato, ma lo sport come la vita è fatto di difficoltà”. Lo ha detto Gianmarco Tamberi dopo aver ceduto la fiamma di Milano-Cortina ad Achille Polonara allo Stadio dei Marmi durante la cerimonia che ha dato il via alla staffetta.

mec/glb/mca2