Ue risponde a Trump: “Regole le decidiamo noi e per noi”

(Adnkronos) – “Quando si parla delle decisioni che riguardano l’Unione Europea, queste vengono prese dall’Unione Europea, per l’Unione Europea, comprese quelle relative alla nostra autonomia normativa, alla tutela della libertà di parola e all’ordine internazionale basato sulle regole”. Un portavoce della Commissione Ue ha risposto così alla strategia di sicurezza nazionale di Donald Trump, che contiene un pesante affondo all’Europa, e anche all’attacco di Elon Musk e Jd Vance dopo la multa di Bruxelles a X.

“Accogliamo con favore la forte priorità attribuita dalla strategia alla fine della guerra della Russia contro l’Ucraina. L’Europa e gli Stati Uniti condividono la responsabilità di sostenere una pace giusta e duratura – esordisce il commento – E prendiamo inoltre atto dell’attenzione che la strategia dedica agli sviluppi nell’emisfero occidentale, fondamentali per la sicurezza degli stessi Stati Uniti”.

Quindi il portavoce Ue sostiene che i 27 “sono pienamente d’accordo sul fatto che ‘l’Europa rimane strategicamente e culturalmente vitale per gli Stati Uniti’ e che ‘il commercio transatlantico rimane uno dei pilastri dell’economia globale e della prosperità americana’: per molto tempo l’Europa ha fatto affidamento sugli Stati Uniti in materia di difesa”.

“Negli ultimi anni stiamo intensificando i nostri sforzi e continueremo a farlo – assicura – Stiamo rafforzando le nostre capacità di difesa e consolidando la nostra base industriale nel settore della difesa. L’Europa sta aumentando massicciamente gli investimenti nella difesa sia per migliorare la nostra sicurezza sia per continuare a dare un contributo decisivo all’Alleanza, insieme a uno sforzo concertato per potenziare l’industria della difesa al fine di produrre capacità critiche. Per questo motivo la Commissione ha creato le condizioni per un pacchetto di investimenti aggiuntivo di 800 miliardi di euro nel marzo 2025”.

E ancora, “il commercio e gli investimenti transatlantici rimangono una risorsa importante sia per l’economia europea che per quella statunitense: continueremo a impegnarci in modo costruttivo, garantendo al contempo la competitività dell’Europa”.

“Il partenariato transatlantico è unico e, come sempre, gli alleati sono più forti insieme”, conclude il portavoce, chiarendo infine che “le decisioni sull’Ue e per l’Ue le prende l’Unione”.

La dichiarazione è una risposta all’avvertimento contenuto tra gli obiettivi fondamentali delineati dalla nuova Strategia di sicurezza nazionale Usa, pubblicata dalla Casa Bianca e firmata dal presidente Trump, in cui si legge che “se le tendenze attuali continueranno, l’Europa sarà irriconoscibile in vent’anni o meno”, con il serio rischio che la sua civiltà venga “cancellata”.

A rincarare la dose ci ha pensato oggi Elon Musk, secondo il quale “l’Unione europea deve essere abolita e la sovranità restituita ai diversi Paesi in modo che i governi possano meglio rappresentare i popoli dei Paesi”.