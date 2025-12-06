Violenza sessuale, chiesta condanna a 10 anni per l’ex campione olimpico Pizzolato

(Adnkronos) – La condanna a dieci anni di carcere è stata chiesta dalla Procura di Trapani per il campione olimpico di sollevamento pesi Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo a Parigi 2024. L’accusa è di violenza sessuale aggravata di gruppo. La stessa pena, come scrivono oggi La Sicilia e Giornale di Sicilia, è stata sollecitata per gli altri tre imputati: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. Le richieste di condanna sono state condivise dalla parte civile, rappresentata dall’avvocato Nicola Pellegrino.

Al centro del procedimento le accuse di abusi che sarebbero stati commessi nel luglio del 2022 a Trapani su una turista finlandese conosciuta in un ristorante assieme ad altre sue connazionali. Secondo i pm Andrea Tarondo e Giulia Sbocchia, approfittando del fatto che la finlandese aveva bevuto, usciti dal locale e congedate le due amiche, i quattro, in un residence, avrebbero avuto con lei rapporti sessuali contro la volontà della vittima. La violenza si sarebbe interrotta quando la giovane, in lacrime, ha chiesto di tornare al suo albergo. Per la pm Giulia Sbocca “nessun elemento è emerso durante il processo in grado di provare l’esistenza di un consenso”. Il processo è stato aggiornato a gennaio e riprenderà con le arringhe delle difese.