Nazionali

Benin, sventato tentativo di colpo di stato

(Adnkronos) – Il ministro degli Interni del Benin afferma che l’Esercito ha sventato un “tentativo” di colpo di stato da parte di un gruppo di soldati che stamani ha rivendicato di aver destituito il presidente Patrice Talon. “Un piccolo gruppo di soldati ha dato il via a un ammutinamento con l’obiettivo di destabilizzare lo Stato e le sue istituzioni – ha detto il ministro Alassane Seidou – Le Forze Armate del Benin e i loro vertici hanno mantenuto il controllo della situazione e sventato il tentativo” di golpe. In precedenza l’entourage di Talon aveva fatto trapelare che il presidente, al potere dal 2016, è al sicuro. 

“La Farnesina e l’Ambasciata d’Italia ad Abuja, competente per il Benin, seguono con attenzione l’evolversi della situazione” e “il ministro Antonio Tajani è costantemente informato”. Lo riferisce su X la Farnesina, invitando per qualsiasi emergenza o segnalazione a contattare l’Unità di Crisi al +39 06 36225 o unita.crisi@esteri.it o l’Ambasciata al +234 803 5235848. 

