7 Dic 2025 Sfratti, dura replica
del centrodestra a Virgilio
7 Dic 2025 Nicola: "Abbiamo vinto con merito,
ma l'obiettivo è ancora lontano"
7 Dic 2025 Sanabria: "Che gioia il primo gol,
ora spero ne arrivino tanti altri"
7 Dic 2025 Cremonese, colpo salvezza
contro il Lecce: 2-0
7 Dic 2025 Disabilità, nuovo piano d'azione:
un "cremonese" lo presenta a Roma
Cagliari-Roma oggi, il match in diretta

(Adnkronos) – Cagliari e Roma in campo oggi 7 dicembre alle 15 per il match (in diretta tv e streaming) valido per la 14esima giornata della Serie A. I giallorossi vanno a caccia di una vittoria per continuare la corsa nelle zone altissime della classifica. I sardi cercano punti per non essere risucchiati in zona retrocessione. 

 

La Roma è reduce dalla sconfitta casalinga con il Napoli, il Cagliari ha perso una settimana fa sul campo della Juve. 

