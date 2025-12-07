Ultime News

Nazionali

F1 Gp Abu Dhabi, ordine d’arrivo e classifiche finali del Mondiale

(Adnkronos) – L’ordine d’arrivo del Gp di Abu Dhabi, ultima gara del Mondiale 2025, con le classifiche finali del campionato vinto da Lando Norris. 

 

1. Max Verstappen (Red Bull) 58 giri – 1h26’07”469
 

2. Oscar Piastri (McLaren) + 12”594; 

3. Lando Norris (McLaren) + 16”572; 

4. Charles Leclerc (Ferrari) + 23”279; 

5. George Russell (Mercedes) + 48”563; 

6. Fernando Alonso (Aston Martin) + 1’07”562; 

7. Esteban Ocon (Haas) + 1’09”876; 

8. Lewis Hamilton (Ferrari) + 1’12”670; 

9. Lance Stroll (Sauber) + 1’14”523; 

10. Oliver Bearman (Haas) + 1’16”166; 

11. Nico Hulkenberg (Sauber) + 1’19”014; 

12. Gabriel Bortoleto (Sauber) + 1’21”043; 

13. Carlos Sainz (Williams) + 1’22”158; 

14. Yuki Tsunoda (Red Bull) + 1’23”794; 

15. Kimi Antonelli (Mercedes) + 1’24”399; 

16. Alexander Albon (Williams) + 1’30”327; 

17. Isack Hadjar (RB) + 1 giro; 

18. Liam Lawson (RB) + 1 giro; 

19. Pierre Gasly (Alpine) + 1 giro; 

20. Franco Colapinto (Alpine) + 1 giro. 

 

1. Lando Norris (McLaren) – 423 punti;  

2. Max Verstappen (Red Bull) – 421 punti; 

3. Oscar Piastri (McLaren) – 410 punti;  

4. George Russell (Mercedes) – 319 punti; 

5. Charles Leclerc (Ferrari) – 242 punti; 

6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 156 punti;  

7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 150 punti;  

8. Alexander Albon (Williams) – 73 punti;  

9. Carlos Sainz (Williams) – 64 punti; 

10. Fernando Alonso (Aston Martin) – 56 punti; 

11. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 punti; 

12. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 49 punti; 

13. Oliver Bearman (Haas) – 42 punti; 

14. Liam Lawson (Racing Bulls) – 38 punti; 

15. Esteban Ocon (Haas) – 38 punti; 

16. Lance Stroll (Aston Martin) – 34 punti; 

17. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 33 punti; 

18. Pierre Gasly (Alpine) – 22 punti; 

19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 punti; 

20. Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti. 

 

 

