Ultime News

6 Dic 2025 La Juvi torna alla vittoria
Ruvo è battuta 81 a 71
6 Dic 2025 La Primaria di Cavatigozzi
"Pianta il Futuro"
6 Dic 2025 Infinity 1, tutto pronto
per l’inizio dello show
6 Dic 2025 Attività fisica e diabete:
tecnologie al servizio della salute
6 Dic 2025 Vittoria Loffi torna
a tesserarsi con il Pd
Nazionali

Inter Miami campione MLS, Messi trionfa

(Adnkronos) – L’Inter Miami di Leo Messi trionfa nella MLS. La franchigia della Florida, con David Beckham come boss, conquista la prima MLS Cup. In finale, Miami supera 3-1 i Vancouver Whitecaps. L’Inter apre le marcature all’8′ con l’autorete di Ocampo. I canadesi pareggiano al 60′ con Ali Ahmed. Inter Miami avanti di nuovo al 71′ con De Paul e tris in pieno recupero, al 96′, quando Allende sfrutta l’assist di Messi. Il fuoriclasse argentino mette in bacheca il 44esimo titolo della carriera. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...