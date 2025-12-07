Ultime News

7 Dic 2025 Sfratti, dura replica
del centrodestra a Virgilio
7 Dic 2025 Nicola: "Abbiamo vinto con merito,
ma l'obiettivo è ancora lontano"
7 Dic 2025 Sanabria: "Che gioia il primo gol,
ora spero ne arrivino tanti altri"
7 Dic 2025 Cremonese, colpo salvezza
contro il Lecce: 2-0
7 Dic 2025 Disabilità, nuovo piano d'azione:
un "cremonese" lo presenta a Roma
Lega, fonti: partito agirà contro Calenda per accuse soldi da Russia. E lui replica: “Traditori della Patria”

(Adnkronos) – La Lega “chiamerà Calenda a rispondere delle sue farneticanti dichiarazioni nelle sedi opportune”. E’ quanto si apprende da fonti del partito di Matteo Salvini, dopo quanto dichiarato dal leader di Azione, in un’intervista al Corriere della Sera, sostenendo che “ci sono molti filoputiniani” in M5S e Lega, chiedendosi inoltre se “vengono finanziati da Putin”. 

A stretto giro la replica di Calenda che scrive: “Cari leghisti intanto rispondete sul perché non avete formalmente disdetto l’accordo con Russia Unita. Traditori della Patria”. 

