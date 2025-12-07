Milano, Sala “Nell’ultimo anno e mezzo non voglio tirare a campare”

MILANO (ITALPRESS) – “Io non voglio tirare a campare in quest’ultimo anno e mezzo” di mandato, “non ho proprio nessuna intenzione di tirare a campare. Approfitterò anche di questo riposo durante le vacanze di Natale per mettere a punto un programma per riuscire a essere molto incisivo nell’ultimo anno e mezzo”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di consegna degli Ambrogini d’oro.

xm4/ads/mca2