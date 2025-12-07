Ultime News

7 Dic 2025 Le pagelle di Cremo-Lecce:
grande prova anche dalla panchina
7 Dic 2025 Sfratti, dura replica
del centrodestra a Virgilio
7 Dic 2025 Nicola: "Abbiamo vinto con merito,
ma l'obiettivo è ancora lontano"
7 Dic 2025 Sanabria: "Che gioia il primo gol,
ora spero ne arrivino tanti altri"
7 Dic 2025 Cremonese, colpo salvezza
contro il Lecce: 2-0
Milano, Sala “Ramy merita giustizia ma no classifiche buoni e cattivi”

MILANO (ITALPRESS) – “Continuo a pensare che la storia di Ramy meriti giustizia e che la sua famiglia è esemplare. Ma non vorrei correre il rischio di fare classifiche con i buoni e i cattivi”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di consegna degli Ambrogini d’oro, commentando le polemiche sull’assegnazione della civica benemerenza al nucleo radiomobile dei Carabinieri, a cui appartengono anche i militari indagati per il caso della morte del 19enne Ramy Elgaml, morto nel novembre 2024 durante un inseguimento dei Carabinieri.

