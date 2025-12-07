Pellegrini a Verissimo, la risposta a Magnini: “Una storia di 6 anni è importante”

(Adnkronos) – “Se decido di stare 6 anni con una persona, nonostante tutto quello che capita in mezzo, per me è importante”. Federica Pellegrini oggi a Verissimo si fa “una risata” quando deve commentare le recenti dichiarazioni di Filippo Magnini. I due ex nuotatori hanno avuto una relazione per 6 anni prima di dividersi e intraprendere strade diverse. Magnini, recente ospite a Belve, ha risposto sminuendo il peso della storia: “Un amore importante? Un amore molto travagliato, ad oggi direi più no che sì. Non si è rivelata la persona che pensavo. Una storia che non mi ha lasciato un bel ricordo”, ha detto Magnini.

“Per me la storia con Filippo è stata travagliata, con tanti alti e bassi, ma importante. Le sue parole mi fanno sorridere. Se ha detto certe cose, evidentemente le pensa. Perché dovrebbe mentire? Ma non mi sono fatta domande, mi sono solo fatta una risata. Le persone più vicine sanno come è andata la nostra storia, va bene così: abbiamo ognuno la nostra vita e le nostre famiglie”, dice Pellegrini oggi.

Il gossip “mi ha anche aiutato molto ad uscire un po’ dal mio sport. Quando si parla di gossip, tutti dicono ‘oddio’… Per un’atleta che pratica uno sport nei primi anni considerato minore, il gossip aiuta a farsi notare, a uscire dalla vasca e raccontare un aspetto dietro le quinte che non è solo allenamenti e competizione”.