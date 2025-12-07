Ultime News

Nazionali

Polonia replica a Musk: “Vattene su Marte”

(Adnkronos) – “Vattene su Marte”. Lo ha detto senza mezzi termini il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, a Elon Musk che ha chiesto l'”abolizione” dell’Ue dopo la multa da 120 milioni di euro a X per violazione delle regole del Digital Service Act (Dsa), anche in relazione ai cambiamenti nell’assegnazione della spunta blu, e dopo la nuova Strategia per la sicurezza nazionale Usa, che contiene delle dure critiche agli alleati europei. 

“Vattene su Marte. Lì non c’è censura sui saluti nazisti”, ha scritto nelle scorse ore Sikorski rispondendo alle critiche di Musk su X – che si chiedeva “quanto tempo ci vorrà prima che l’Ue scompaia” – con un apparente riferimento al gesto che risale allo scorso gennaio e che aveva suscitato grandi polemiche. 

Musk è convinto che il sistema burocratico dell’Ue stia “lentamente soffocando l’Europa a morte” e che la multa sia un attacco di Bruxelles alla libertà di espressione. “L’Unione Europea – ha scritto ieri – dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi in modo che i governi possano meglio rappresentare i loro popoli”.  

