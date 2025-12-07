Ultime News

Prima della Scala, Fontana “Assenze del Governo? Ce ne faremo una ragione”

MILANO (ITALPRESS) – “Ce ne faremo una ragione, noi viviamo bene anche da soli…”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, arrivando alla Prima della Scala a Milano, e rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano dell’assenza di esponenti di Governo ad eccezione del ministro della Cultura Alessandro Giuli.
“Una della nostre grandi eccellenze sempre più eccellente. Siamo orgogliosi dello spettacolo che La Scala riesce a produrre ogni anno”, sottolinea Fontana.

