Ultime News

7 Dic 2025 Verso il Natale, due incontri
all'associazione Diogneto
7 Dic 2025 Cadavere riaffiora dalle
acque del Po a Caselle Landi
7 Dic 2025 Capitale Cultura, Bona e Pizzetti
"Serve un impegno corale"
7 Dic 2025 Presepi fuori porta: l'incanto
della Madonna della Comella
7 Dic 2025 Bonazzoli: "Ringrazio il mister,
continuiamo a seguirlo così"
Video Pillole

Prima della Scala, Sala “Il maestro Chailly ha fatto un’ottima scelta”

MILANO (ITALPRESS) – “Mi pare che il maestro Chailly abbia fatto un’ottima scelta, poi siamo tutti curiosi. Non è una delle opere più conosciute, ma è un’opera importante: Sostakovich è stato un grande maestro contemporaneo dell’ultimo secolo in assoluto. I messaggi sono quelli di cui c’è bisogno oggi: mettere la donna al centro è quanto mai giusto, al di là delle particolarità dell’opera”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala arrivando al Teatro La Scala in occasione della Prima che quest’anno mette in scena “Una lady Macbeth del distretto di Mcensk”. Il primo cittadino poi aggiunto che “c’è stata anche qualche polemica per la scelta di un’opera russa, ma il senso e la storia dell’opera mi fa dire che è stata una scelta estremamente corretta”.

xh7/sat/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...