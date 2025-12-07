Roma, incendio in campo nomadi a Tor Sapienza: due feriti

(Adnkronos) – Incendio nella notte nel campo nomadi di via Amarilli, nella zona di Tor Sapienza, a Roma. Due persone sono rimaste ferite e una di questa è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I per ustioni e problemi respiratori. Sul posto, dove sono andate a fuoco alcune baracche, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con due autobotti, i carabinieri e il 118.