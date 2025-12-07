Ultime News

7 Dic 2025 Disabilità, nuovo piano d'azione:
un "cremonese" lo presenta a Roma
7 Dic 2025 Restyling palazzo comunale,
dopo gli archi tocca all'arengario
7 Dic 2025 Virgilio e gli sfratti Aler:
"Doppia morale del centrodestra"
7 Dic 2025 Duello generazionale allo Zini:
tra Vardy e Camarda 21 anni di gap
7 Dic 2025 Marzio Manfredini, eroe cremonese
nella disfatta della guerra d'Eritrea
Roma, scontro tra auto e microcar a Formello: morta 16enne

(Adnkronos) – Una ragazza di sedici anni è morta in un incidente stradale avvenuto ieri, nel tardo pomeriggio, a Formello. Nello scontro, in via Formellese Sud all’altezza del km 6, sono rimaste coinvolte la microcar dove si trovava la giovane e un’altra auto guidata da un uomo di 63 anni, rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Formello che sono al lavoro per accertare la dinamica dell’incidente. La salma, come disposto dall’autorità giudiziaria, è stata trasferita al Policlinico Gemelli mentre i veicoli sono stati sequestrati.  

