7 Dic 2025 Capitale Cultura, Bona e Pizzetti
"Serve un impegno corale"
7 Dic 2025 Presepi fuori porta: l'incanto
della Madonna della Comella
7 Dic 2025 Bonazzoli: "Ringrazio il mister,
continuiamo a seguirlo così"
7 Dic 2025 Le pagelle di Cremo-Lecce:
grande prova anche dalla panchina
7 Dic 2025 Sfratti, dura replica
del centrodestra a Virgilio
Scala, debutta l’alert: avvertimento agli spettatori sui contenuti sensibili

(Adnkronos) – Per la prima volta al Teatro alla Scala debutta l’alert per gli spettatori che li mette in guarda su eventuali contenuti sensibili legati al tema della scabrosità dell’opera ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’ di Smitrij Shostakovic che inaugura questa sera la stagione lirica.  

Vista la trama con omicidi e violenza sui tablet, insieme ai sottotitoli, appare anche l’avvertenza che “alcune scene potrebbero urtare la sensibilità degli spettatori”. 

 

