Ultime News

7 Dic 2025 Cremo e Lecce si contendono
punti pesanti in ottica salvezza
7 Dic 2025 Ben 55 presepi inediti in mostra
nel refettorio di San Pietro
7 Dic 2025 Sicurezza in primo piano: arriva
a Pieve d'Olmi un defibrillatore
7 Dic 2025 Missione in Brasile: a gennaio
il rientro di don Ferretti
6 Dic 2025 La Juvi torna alla vittoria
Ruvo è battuta 81 a 71
Nazionali

Serie A, oggi Napoli-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo per difendere il primato in Serie A. Oggi, domenica 7 dicembre, gli azzurri ospitano la Juventus al Maradona nel posticipo della quattordicesima giornata. Partita importante anche per i bianconeri di Spalletti, che con un successo rimetterebbero la zona Champions a portata di mano, avvicinandosi alle prime della classe. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Napoli-Juve in diretta tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Juve, in campo stasera alle 20:45: 

Napoli (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte 

Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti 

Napoli-Juve sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

 

