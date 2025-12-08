Ultime News

8 Dic 2025 Confartigianato, al direttivo
punto su credito e pressione fiscale
8 Dic 2025 "L’incanto della Natura": le opere
di Massironi al Centro Pinoni
8 Dic 2025 Migliaia di scarpe in piazza
per ricordare i bimbi uccisi a Gaza
8 Dic 2025 Cremo, contro il Lecce un messaggio
chiaro alle dirette concorrenti
8 Dic 2025 La violinista prodigio Yuki Serino
a infraROSSI: "Mi sveglio alle 3"
Nazionali

Dai domiciliari al sushi bar, ecco le evasioni più improbabili del 2025

(Adnkronos) – Sono stati 55 gli arresti e 42 le denunce per evasione dai domiciliari registrati da agosto scorso a oggi. C’è chi evade per regolare conti sentimentali lasciati a metà, chi tenta la fuga all’alba sperando di passare inosservato, chi sfreccia in scooter senza casco convinto che nessuno lo riconoscerà e chi si lancia da una finestra del bagno sparendo per settimane, salvo poi ricomparire in una stanza d’albergo a pochi chilometri di distanza. Le pattuglie dei carabinieri hanno assistito a casi di ogni genere: dalla donna che si copre il volto in un suv diretto verso una cena giapponese improvvisata, al detenuto che reinterpreta la fuga napoleonica dall’isola d’Elba dove era costretto a stare e autorizzato a muoversi. 

E poi, il giovane in fila al traghetto con un passamontagna, un 60enne convinto che Pasquetta giustifichi una bibita al bar, un uomo che trasforma l’evasione in contenuti social e persino un detenuto in pasticceria con la famiglia, sorpreso da un carabiniere fuori servizio.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...