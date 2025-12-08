Ultime News

8 Dic 2025 Polizia, controlli straordinari:
identificate 250 persone, 4 denunce
8 Dic 2025 Emergenza sfratti a Cremona:
la risposta di Virgilio e Piloni
8 Dic 2025 Cremo, Bonazzoli è l'uomo in più:
cuce, strappa e... segna a raffica
8 Dic 2025 Confartigianato, al direttivo
punto su credito e pressione fiscale
8 Dic 2025 "L’incanto della Natura": le opere
di Massironi al Centro Pinoni
Video Pillole

Focus Salute – Fibromi uterini, perché possono colpire la sessualità

MILANO (ITALPRESS) – Perché i fibromi uterini possono colpire a fondo la sessualità della donna e della coppia? Nel centotredicesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza quanto l’anemia da carenza di ferro, spesso associata ai cicli abbondanti causati dai fibromi sottomucosi, possa ridurre il desiderio e l’eccitazione, e causare dolore al rapporto. E discute come migliorare la sessualità, con una cura strategica dei fibromi e delle loro complicanze.
