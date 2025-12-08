La violinista Yuki Serino sarà la protagonista nel nuovo episodio di infraROSSI, il podcast di CR1 ideato e realizzato da Giovanni Rossi. Nel corso della puntata — in onda stasera (lunedì 8 dicembre) alle 20.30 su CR1 canale 19 del digitale terrestre, Yuki racconterà la passione per la musica e la sua storia: dalla sua infanzia in una famiglia di musicisti, ai primi approcci col violino già in tenera età, fino alla sua formazione al Pre-College del Mozarteum di Salisburgo.

Un’intervista come sempre non convenzionale. Tra musica, sogni e vita quotidiana, Yuki si aprirà con sincerità e porterà alla luce anche qualche retroscena personale. Un esempio su tutti: va dormire a mezzanotte e si sveglia alle 3 del mattino, per avere il tempo di studiare e coltivare anche altre passioni.

Yuki Serino, classe 2006, è oggi considerata una delle promesse più brillanti del panorama violinistico internazionale. Nel 2024 ha vinto il primo premio al prestigioso Concorso Città di Cremona, che le ha permesso esibirsi allo STRADIVARIfestival (il concerto più recente proprio qualche giorno fa).

Chi vuole seguire la puntata di infraROSSI potrà farlo in diretta su CR1 e in diretta streaming su cr1.it. Gli episodi sono disponibili anche su Youtube e, in audio, su Spotify e Amazon Music. infraROSSI è infatti pensato come un format multipiattaforma, per rendere le storie degli ospiti fruibili ovunque e in ogni momento (clicca qui per raggiungere direttamente le puntate).

