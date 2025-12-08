Sbarca a Cremona e arriva in teatro La Zanzara, il programma di Giuseppe Cruciani e Davide Parenzo, in onda ogni giorno su Radio24.

Un programma difficile da etichettare. Fa informazione? Satira? Intrattenimento? O un pochino di tutti e tre? Vedete voi. Ma certamente ciò che fa – e qui sono d’accordo tutti – lo fa “un pochino le righe”, come sostiene lo stesso Cruciani, da quasi vent’anni alla conduzione della trasmissione, che abbiamo incontrato dietro le quinte del padiglione Infinity1 di CremonaFiere prima di andare in scena.

“Lo spettacolo di Cremona è una specie di grande reunion dei nostri fan, per cui siamo in una specie di circo, siamo in una specie di grande anfiteatro, di grande arena dove può succedere qualsiasi cosa, dove c’è grande interazione con gli spettatori, dibattiti focosi, eccetera” dice Cruciani.

“La Zanzara è un grande guazzabuglio di qualsiasi cosa, di volgarità anche, che fanno parte della vita, di personaggi bizzarri, di intemerate, di polemiche, di discussioni di attualità molto accese, di invenzioni, di piccoli format”.

