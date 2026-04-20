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Cronaca

Sicurezza alla Villetta, incontro tra giunta e residenti per fare il punto

di Laura Bosio

Saranno presenti, oltre i vertici del comitato, presieduto da Beatrice Baldricchi, l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Santo Canale, la vice sindaca e assessore ai Quartieri, Francesca Romagnoli, il vigile di quartiere Andrea Politi

Il Cascinetto, sede del Comitato di Quartiere 11
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La sicurezza in quartiere: questo il titolo dell’incontro pubblico che si terrà martedì alle ore 17 al Quartiere 11 Cascinetto – Villetta – Concordia nella sede del comitato (via Maffi 2A, Cremona). Un momento di incontro e confronto tra la cittadinanza e alcuni membri della giunta comunale.

Saranno infatti presenti, oltre i vertici del comitato, presieduto da Beatrice Baldricchi, l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Santo Canale, la vice sindaca e assessore ai Quartieri, Francesca Romagnoli, il vigile di quartiere Andrea Politi.

“L’iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare il dialogo tra la cittadinanza e le istituzioni” spiega Baldricchi. “Durante l’incontro verranno trattati temi legati alla sicurezza, tra i quali il pronto intervento, l’implementazione della videosorveglianza, le modalità di segnalazione, il ruolo del vigile di quartiere. Saranno ascoltate le domande dei partecipanti cercando di trasmettere ai cittadini il senso di vicinanza delle istituzioni”.

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